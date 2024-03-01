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Тейшейра признает себя виновным в утечке документов через Discord

Фото: Тейшейра признал себя виновным в утечке документов через Discord (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Джек Тейшера признал себя виновным в сливе секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Джек Тейшейра, молодой военный компьютерный техник, которого обвинили в утечке особо секретных правительственных разведданных, в понедельник признает себя виновным перед судьей федерального окружного суда в Бостоне. 

Федеральные прокуроры в четверг подали ходатайство, уведомляющее судью о том, что Тейшейра намеревался изменить свое предыдущее заявление о невиновности.

Обвинение Тейшейры

7 апреля 2023 года в сеть попали секретные планы НАТО и США по наращиванию украинской армии перед контрнаступлением. В Пентагоне заявили, что знают об утечке данных.

До этого стало известно, что администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона был нацгвардеец ВВС США. 

В США 13 апреля 2023 года задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра.

Позже стало известно, что по информации The New York Times, Тейшейра стал сливать данные Пентагона через несколько дней после вторжения РФ в Украину.

19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.

Вскоре Тейшейре выдвинули обвинения по шести пунктам.

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