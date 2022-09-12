ТЕЦ-5 під ударом. Всі подробиці про наслідки атаки під Харковом

Увечері 11 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харківської області. Унаслідок атаки постраждала ТЕЦ-5, спостерігаються перебої зі світлом в низці областей.
Подробиці про наслідки ракетної атаки повідомляє РБК-Україна.
Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов роботи з відновлення світла тривають.
За його словами, вдається поступово відновлювати електропостачання в частині населених пунктів Харківського району.
Профільні служби продовжують проводити ремонтні роботи.
Харківобленерго просить жителів зберігати спокій і набратися терпіння.
"Енергетики знаходяться на своїх робочих місцях і роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов розповів, що наслідки ударів важкі. Заграву пожежі бачить все місто.
В результаті атаки по критичній інфраструктурі в Харкові загинув працівник підприємства. У Чугуївському районі одного працівника госпіталізували з травмою.
Як повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, до 23:00 в області на 100% відновлено електропостачання.
Він подякував працівникам комунальних підприємств за оперативну роботу.
Всього ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.
Масові проблеми з електропостачанням спостерігатися у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях
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