Тестування і добова самоізоляція: як Греція відкривається для українців

Греція з 15 червня відкриває свої кордони для громадян ряду країн, в тому числі й України. Водночас щодо туристів будуть діяти деякі обмеження.

Про це йдеться в повідомленні найбільшої грецької авіакомпанії Aegean Airlines.

Повідомляється, що на сьогодні уряд Греції запровадив обмеження для авіарейсів з 15 до 30 червня 2020 року. Зокрема, пасажири поділяються на групи відповідно до країни громадянства.

ГРУПА А: Австрія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швейцарія.

ГРУПА B: Албанія, Бельгія, Франція, Італія, Північна Македонія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція та інші країни, які не входять до ЄС (у тому числі Україна, - ред.).

Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту Афін з країн групи A, будуть піддаватися вибірковій перевірці на COVID-19 по прибуттю.

Пасажири, які прибувають до міжнародного аеропорту Афін з країн групи B прямим рейсом або транзитом через країну з групи A, проходять 100% тестування на COVID-19.

Пасажири, які прибувають до аеропорту в Салоніках, після прибуття проходять 100% тестування на COVID-19.

Також повідомляється, що при реєстрації на рейс або вже на борту пасажирам запропонують заповнити спеціальну форму. Її після прибуття треба буде надати владі.

Після тестування пасажири в обов'язковому порядку мають самостійно ізолюватися за вказаною у формі адресою протягом 24 годин. За добу вже будуть відомі результати на COVID-19.

Крім того, уточнюється, що після прибуття в Афіни або Салоніки після тестування пасажири можуть продовжити свою поїздку до пункту призначення, де вони пройдуть самоізоляцію до одержання результатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція відкриє кордони для українців з липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в Україні.

Зазначимо, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення, сьогодні аеропорт "Бориспіль" має обслужити 13 таких рейсів.