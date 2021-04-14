Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою

Майже два тижні тому РНБО затвердила, а президент своїм указом запровадив санкції проти десяти громадян та близько сотні компаній, пов'язаних з контрабандою. Бізнес зустрів цю новину без зайвого ентузіазму, пам'ятаючи про попередні марні спроби навести порядок на митниці. Контрабандисти ж узяли паузу і поки не поспішають з оформленням вантажів за "сірими" схемами, що позначається на зниженні платежів до держбюджету.

Зачаїтися на час – звичайна реакція на кампанію влади по боротьбі з контрабандою. Незвично ж у цій історії те, що перші особи країни, мабуть, вперше поіменно назвали топ-контрабандистів, та ще й "заморозили" їхні активи на три роки, використовуючи закон про санкції. І це при тому, що обмеження такого роду вводяться проти осіб, причетних до підтримки тероризму, в тому числі і його фінансування.

Як писало РБК-Україна, подробиці і факти злочинів, на підставі яких ввели санкції, все ще невідомі. Так само як до останнього часу нічого не повідомлялося про кримінальні справи щодо осіб, які потрапили під заморозку активів. Лише у вівторок, 13 квітня, СБУ заявило, що по всім фігурантам санкційного списку ведуться розслідування, пообіцявши пізніше розкрити деталі.

Володимир Зеленський, назвавши контрабанду "економічним тероризмом", запевнив, що це поки що перша десятка, проти кого вводять санкції, але не остання. Минулого тижня видання "Дзеркало тижня" повідомило про заплановану на п'ятницю, 9 квітня, другу серію санкцій проти контрабандистів, але в підсумку РНБО не зібралося.

Джерела РБК-Україна в уряді не змогли ні підтвердити, ні спростувати, що санкції РНБО, які "анонсували" у ЗМІ, будуть стосуватися саме чергового списку контрабандистів. Співрозмовники у силових структурах уточнили, що питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі".

Переділ ринку чи перепочинок перед боєм

І поки тема санкцій не отримала продовження, у бізнесу виникає все більше запитань щодо мотивів останнього рішення. Як, приміром, про критерії, на підставі яких "відбирали" у список, а також чому у ньому немає інших впливових осіб, пов'язаних з контрабандними схемами. Відсутність відповідей дає привід для версій та домислів про можливий перерозподіл потоків між великими "гравцями".

"У цій десятці половина – відверті "середнячки". І у ній немає тих, хто легко підхопить обсяги імпортного турецького одягу, яким займався той же Вадим Альперін. Грубо кажучи, контейнер з речами офіційно коштує розмитнити 30 тисяч. А через контрабандистів – за 9, але у бюджет реально потрапляє лише 5. Якщо конкуренції не буде, то чи не зросте тариф до 12?" - говорить РБК-Україна крупний бізнесмен, який побажав не згадувати його ім'я в публікації.

Самі по собі санкції не матимуть прямого впливу на зниження обсягів контрабанди. Оскільки часто бенефіціари контрабандних схем офіційно не є власниками фірм, які надають "послуги" з мінімізації платежів (ПДВ, мита, акцизи) через, наприклад, перекодування товарів та заниження митної вартості.

"У численних компаніях сидять "фунти". Тому юридично від санкцій ні холодно, ні спекотно. Тут питання у моральній площині. Чи побояться виконавці – митники, прикордонники, СБУ пропускати вантажі, які вони точно знають, кому належать де-факто. Чи не побояться, так як юридично це не умовного Альперіна, а Петренка Василя Васильовича. Поки бояться, зачаїлися", – пояснює співрозмовник з бізнес-середовища.

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова Держмитниці Павло Рябікін в одному з останніх інтерв'ю пояснив, що юридичні особи, які потрапили під санкції, вже позбавлені ліцензій на здійснення брокерської діяльності. Крім того, розглядається питання про припинення діяльності митних складів.

За інформацією РБК-Україна, як мінімум у перший тиждень після введення санкцій в окремих регіонах темпи розмитнення вантажів дійсно впали. Через що у квітні Держмитниця може зірвати план зборів у казну, встановлений Мінфіном. Джерело видання у міністерстві зазначило, що поки рано говорити про те, чи буде недобір у бюджет, вказавши, що потрібно дочекатися кінця місяця.

Голова комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") у розмові з РБК-Україна зазначив, що такий ризик є. Але це, переконаний депутат, не означає, що з контрабандою не потрібно боротися. "Якщо боротьба буде успішною, ми сторицею все відшкодуємо у майбутньому", - сказав він.

Великий бізнес не відчуває особливого оптимізму у світлі останніх подій. Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко каже, що їх компанії поки не бачать позитивних змін на митниці після введення санкцій. Але, можливо, пройшло занадто мало часу, щоб відчути ефект, уточнила вона.

"Наскільки ми чуємо з південних регіонів, ті компанії, проти яких були санкції, організували нові юридичні особи, з новими рахунками. І точно так само продовжують здійснювати свою діяльність, як вони робили до цього – просто перевели "клієнтів" на нові юрособи", – розповіла Дерев'янко.

"Стриманий оптимізм" бізнесу цілком зрозумілий, каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. За багато років безуспішних спроб навести порядок на митниці, за словами співрозмовника, зібралося дуже багато негативних кейсів, як не треба робити.

"Індекс довіри бізнесу до будь-яких дій, не тільки на митниці, дуже низький. Скільки вже було спецоперацій та акцій "Стоп контрабанда", і чим вони закінчилися? Це були дуже ситуативні перемоги, які не мали продовження. Все це не було точкою неповернення. Корупційній гідрі голову ніби як і рубали, але у неї здіймалася ще одна, а то й дві", – визнає Забловський.

Кругова порука

Санкції потрібно розглядати як політико-економічну міру, говорить Данило Гетманцев. На його думку, це чіткий сигнал, насамперед правоохоронній системі, що влада не сприймає контрабанду і не буде з нею миритися. Але, у будь-якому випадку, саме по собі рішення РНБО – не вихід із ситуації у плані боротьби з контрабандою, погоджується депутат.

"За рішенням РНБО мають бути чіткі дії правоохоронних органів, спрямовані на протидії порушенню законодавства, як тими, хто вказаний у рішенні РНБО, так і тими, хто поки там не вказаний, а також тими, хто взагалі не буде зазначений у рішенні РНБО. Рішення РНБО – це точка неповернення, точка відліку, за якою ми повинні реалізувати всі заходи, спрямовані на протидію системній контрабанді", - сказав РБК-Україна Гетманцев.

Данило Гетманцев (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після блокування активів контрабандистів потрібні обвинувальні вироки і конфіскація їх майна, додає голова підкомітету з питань митної справи в минулому скликанні Ради Тетяна Острікова. І паралельно, вважає вона, необхідні кримінальні провадження щодо посадових осіб Держмитслужби, СБУ та Нацполіції. Без них, за словами співрозмовниці, неможливі системні "сірі" схеми з вантажами і контрабандні клани як такі.

"Поки ж однобічне застосування санкцій та відсутність інформації про кримінальні провадження, зокрема щодо тих посадових осіб, які це "кришували", дає підстави бізнесу говорити про переділ і зачистку контрабандних потоків від тих, хто працював при попередніх президентах і владах, і розчищення цієї доріжки тим, хто сьогодні фінансує партію влади", - каже Острікова

Боротьба з контрабандою ледь можлива без системних змін і у самій Держмитниці. Навіть деякі з тих осіб, що потрапили під санкції РНБО, раніше працювали у системі митного відомства. А екс-глава митниці Максим Нефьодов два роки тому, перераховуючи найбільших контрабандистів, згадав про Дениса Амінєва, екс-співробітника Одеської митниці, якого затримували за підозру у контрабанді ще в 2018 році. Тепер же у бізнес-колах Амінєва називають потенційним вигодоодержувачем санкцій проти Вадима Альперіна, якого Зеленський два роки тому називав "хрещеним батьком контрабанди".

Кадрових чисток на митниці у будь-якому випадку не уникнути, впевнений Данило Гетманцев. Нардеп нагадав, що приблизно в один час з санкціями керівництво Держмитниці відсторонило від роботи понад півтори сотні співробітників, у тому числі і керівників у регіонах. "По ним зараз тривають перевірки. Думаю, це не кінець і ще будуть відсторонення. Ми дали зрозуміти митникам, що так як було, вже не вийде", - говорить він.

Але масове відсторонення на Держмитниці, як звернула увагу Тетяна Острікова, пройшло в рамках дисциплінарних проваджень закону про держслужбу. І крім того, що їм нічого не завадить оскаржити рішення в суді і відновитися на службі, як це часто бувало раніше, підозрюваних у корупції митників не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності. "Нікого не можна двічі притягти до відповідальності за одне і те саме діяння", – зазначила вона.

Разом з тим, на думку Гетьманцева, потрібно віддавати звіт у тому, що без підвищення зарплат на митниці боротися з контрабандою буде складно. "Утримання митників, їх зарплати необхідно підвищити. Ми не маємо права вимагати від митника чесно виконувати свої обов'язки, якщо він отримує зарплату у розмірі 7 тисяч гривень. Це нонсенс", - сказав глава комітету.

Технології та людський фактор

У Держмитниці на даний момент достатньо повноважень, щоб протистояти контрабанді, впевнений Гетманцев. Тоді, як за словами Острікової, у служби є проблема з автономією, в тому числі і з кадрових питань. Приміром, глава Держмитниці не може призначити керівників регіональних митниць, поки не схвалить кандидатуру міністр фінансів. І часто це не відбувається швидко то через невідповідність кандидатур, то у силу інших обставин.

Не менш важливе питання, на яке звертають увагу експерти – технічне оснащення митних постів. Андрій Забловський впевнений, що всі процеси, пов'язані з розмитненням, необхідно знеособити. "Технології прибирають суб'єктивний людський фактор. Сьогодні вже є рішення, які дозволяють це зробити, не потрібно нічого самим вигадувати", - говорить співрозмовник.

Глава Держмитниці Павло Рябікін (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, на думку Острікової, пункти пропуску мають бути обладнані працюючими сканерами, вагами, електронними замками для опломбування контейнерів і т. д. "Щоб митниця нормально працювала, їм недостатньо калькулятора і ручки. Необхідно подбати про автоматизацію і забезпечення пунктів пропуску засобами технічного контролю. Але на це потрібно витратити гроші", – зазначила вона.

До того ж, як вважає експерт, потрібні зміни на рівні парламенту, щоб спростити життя законослухняного бізнесу через введення системи постаудитконтролю. Це дозволить уникнути затягування з розмитненням вантажів, у тому числі, через перешкоди з боку митників.

Ще один інструмент, який, на думку Острікової, варто взяти на озброєння - інститут митних аташе при дипмісіях у ключових торговельних партнерів і сусідніх з Україною країнах ЄС. Такі підрозділи прискорять обмін митною інформацією між митними органами, виключивши маніпуляції з вартістю, кодами та обсягом імпортованих товарів.

Але навіть при наявності зусиль влади по боротьбі з контрабандою, вона буде затребувана до тих пір, поки її можна буде легко і без ризиків продавати, каже бізнесмен, що має виробництво в Україні.

"Є цілі мережі магазинів, які користуються послугами "постачальників" за "сірими" схемами. І поки немає зобов'язання видавати фіскальний чек, у центрі Києва й надалі будуть продавати шуби, ювелірні вироби, телефони і т. д. Нефіскальні чеки тих же ФОПів податкова ніколи не відстежить", – констатує співрозмовник.

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Президент, як і весь склад РНБО, отримали порцію критики за рішення щодо санкцій через сумніви в їх юридичному обґрунтуванні, і не менше схвалення за різкий тон у сторону контрабандистів. Але, вирішивши зіграти по-крупному, керівництво країни поставило себе у положення, коли зниження тиску на "тіньовиків" буде сприйнято бізнесом або як спроба домовитися, або як перерозподіл фінансових потоків, або що ще гірше – капітуляцію перед "королями контрабанди" та іншими "сірими кардиналами" на митниці.