Тест-драйв Mazda CX-90: преимущества и недостатки семиместного кроссовера

Большой и стремительный

Mazda CX-90 – это уже вторая модель новой премиум-семейства бренда под названием Large Product Group, в основу которого легла платформа классической компоновки. ранее компания представила базовый кроссовер Mazda CX-60 для рынков Японии, Европы и Австралии, следующий член семьи – это полноразмерный трехрядный кроссовер, которому досталась роль флагмана.

От носа до центральных стоек Mazda CX-90 практически повторяет модель CX-60: разными сделаны бамперы, а еще флагман имеет более рыхлые крылья и расширенный хромированный декор. Задняя часть кузова полностью оригинальна: растянута колесная база, увеличен задний свес, больше площадь бокового остекления. Предложены колеса диаметром до 21 дюйма – именно наибольшего размера колеса и установлены на тестовом авто.

И поскольку это флагман, Mazda CX-90 поначалу поражает размерами – знакомство ведь с любым автомобилем начинается с внешности. Подходишь к кроссоверу и понимаешь, насколько он велик. Длина модели достигла 5,12 м, что чуть больше, чем у Mazda CX-9 и гораздо больше, чем у Mazda CX-5 (4,57 м.) Так же CX-90 выше и шире "девятки". Также нельзя не заметить интересные пропорции машины.

Эстетика дизайна построена вокруг концепции "кабина сзади", в которой салон будто смещен немного назад, а капот несколько длиннее. Усиливают эффект и пластические панели кузова, создавая игру света и тени, а также сильно скругленную кормовую часть. На этот эффект также "играет" огромная радиаторная решетка, которая почти полностью вытеснила фары головного света на крылья. Все это создает фундаментальный образ, но вместе с тем интересные изгибы панелей придают облику изящества.

И согласитесь, новый "маздовский" темно-малиновый цвет Artisan Red, разработанный специально для модели, очень подходит кроссоверу. Как говорят дизайнеры компании, это идейный наследник их известного цвета Soul Red Crystal. Следует добавить, что предлагается новый оттенок без доплат, как это бывает обычно. Об интересе к авто говорит и тот факт, что владелица такой же СХ-90, но в сером цвете, поравнявшись на светофоре, весь "красный" рассматривала тестовое авто. Наверное, думала, не ошиблась ли она с выбором.

Японская лаконичность

Mazda CX-90 – кроссовер с полноценным семиместным салоном, но не во всех исполнениях. На украинском рынке машина представлена в двух комплектациях, это Premium-Line и Premium-Sport. Разница между ними минимальна и заключается в отделке салона и его конфигурации. И Premium-Sport предлагает 6-местный салон с двумя "капитанскими" креслами второго ряда.

Но на тесте у нас версия Premium-Line. Модель имеет украшение салона черного цвета, а именно эксклюзивной кожей Nappa. Интересно, что частично украшена кожей и передняя панель, которая в стиле японского бренда выполнена сдержанной и лаконичной. Перед водителем ряд клавиш климат-контроля, пара дефлекторов и панорамный цветной дисплей. Ничего лишнего.

12,3-дюймовый экран традиционно для мультимедиа последних "Мазд" в движении перестает быть сенсорным, и все управление положено на несколько клавиш и мультифункциональный джойстик. На самом деле к этому быстро привыкаешь и исчезает необходимость тянуться к широкому экрану. Стоит также отметить систему кругового обзора, которая в том числе запоминает картинку и позволяет видеть поверхность под авто.

Торпедо переходит в широкий и массивный центральный тоннель, который с одной стороны показывает насколько широк кроссовер, а с другой – забирает часть пространства у водителя и переднего пассажира. В общем же, посадка за рулем удобная, с запасом пространства и регулировок даже для высоких водителей.

Приборная панель на машине полностью цифровая, как сейчас модно. Но японский автопроизводитель не предлагает десятки ярких вариантов ее оформления, а концентрируется на лаконичности и выводе только важной информации. На ее вид и цветовую гамму влияют разве что выбранные режимы движения, а также соответственно активированный или выключенный круиз-контроль.

На втором ряду сидений очень просторно, здесь есть свой подогрев и собственный климат-контроль с регулировкой интенсивности обдува и распределением воздушных потоков. Вдобавок шторки на окнах и большая панорамная крыша с люком. Также две половинки второго ряда можно регулировать вдоль, и сделано это в первую очередь для того, чтобы уволить немного места для пассажиров третьего ряда. Для того чтобы туда попасть, нужно сдвинуть сиденья второго, в этом отчасти помогают электроприводы.

Конечно, ожидать большого багажника от трехрядного авто не стоит – водителю доступно 257 свободных литров. Но если сложить пару задних мест, то получаем солидные 608 литров. К тому же под фальшполом разместилась еще и запаска.

Самый мощный

Не все окружающие догадываются, что герой нашего теста – самая сильная модель в линейке японского автопроизводителя. Под длинным капотом здесь расположена рядная турбированная "шестерка" объемом 3,3 литра мощностью 345 л.с. А крутящий момент в 500 Нм доступен уже с 2 тысяч оборотов. Более того, это самый мощный двигатель, когда-либо применявшийся на дорожных машинах Mazda.

Коробка передач – восьмиступенчатый "автомат", у которого вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление и скромный электромотор. 0 до первой сотни отмечена весьма амбициозная – 6,9 секунды. имеет полный привод i-Activ с муфтой подключения передней оси.

Для лучшей управляемости спереди авто оснастили двухрычажной подвеской, а сзади – многорычажной. Но ни адаптивных амортизаторов, ни пневмобаллонов в арсенале нет, только пассивная пружинная подвеска. Электронная система KPC (Kinematic Posture Control) позволяет уменьшать крены в поворотах, подтормаживая внутреннее заднее колесо. Как же едет этот хорошо оснащенный кроссовер?

В общем, машина не производит впечатление большого и тяжелого кроссовера. В какой-то момент кажется, что управляешь максимум кроссовером С-класса. В частности, это из-за довольно "поджатой" и дорожной подвески, а также "острого" рулевого руля.

Хотя на небольших неровностях подвеска CX-90 показывает себя энергоемкой и справляется с большинством выбоин. Езду не назовешь слишком мягкой, частично это обусловлено 21-дюймовыми дисками, но ходовая пытается нивелировать большинство недостатков дорожного покрытия.

Что касается аппетита, то чуда от 3,3-литрового мотора ожидать не стоит – в городе машина с легкостью демонстрирует расход в 10-12 литров на 100 км пробега в зависимости от агрессивности стиля вождения, а по трассе – от 7,5 до 8, 5л/100 км. На показатель оказывает непосредственное влияние выбранный водителем скоростной режим.

Цена вопроса

Новая Mazda CX-90 в Украине стоит от 2727400 гривен за хорошо оснащенную версию Premium-Line и от 2789800 – за шестиместный вариант Premium-Sport. Это, конечно, немало, однако аналогичные модели премиум-брендов заметно дороже.

Преимущества и недостатки Mazda CX-90

Среди преимуществ полноразмерного кроссовера:

Семиместный салон

Отличная динамика

Эффектная внешность

Вместительный багажник

Физическая запаска

Недостатки японского кроссовера: