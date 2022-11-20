Tesla отзывает более 320 000 автомобилей в США: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что из-за проблем с задними фонарями будет отозвано порядка 321 000 автомобилей. Масштабная кампания последовала за отзывом почти 30 000 единиц Model X из-за возможных неполадок в срабатывании подушки безопасности переднего пассажира. На фоне этих новостей акции Tesla упали почти на 3% до двухлетнего минимума.

Также сообщается, что массовые проблемы с работой задних фонарей могут наблюдаться у автомобилей Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов. Ожидается, что частично ошибки могут быть решены после очередного беспроводного обновления ПО.

Согласно расследованию, в редких случаях задние фонари могут периодически не работать из-за ложного обнаружения неисправности во время разблокирования авто. Tesla заявила, что получила три гарантийных отчета по этой проблеме.