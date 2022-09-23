Tesla отзывает больше миллиона автомобилей: в чем причина

Tesla сообщила Национальному управлению безопасности дорожного движения США об обновлении программного обеспечения системы автоматического регулирования окон беспроводной сетью. В то же время отзыв будет касаться именно Model 3 2017-2022 годов, Model Y 2020-2021 годов, а также Model S и Model X 2021-2022 годов.

В Национальном управлении безопасности дорожного движения США заявили, что автомобили не отвечают требованиям безопасности по стеклоподъемникам, поскольку окно закрывается без надлежащей автоматической системы реверса.

Тем временем в Tesla заявили, что им пока не было известно о каких-либо гарантийных претензиях, авариях, травмах или смертях, связанных с выявленной проблемой.

"Терминология устарела и неточна. Это крошечное беспроводное обновление программного обеспечения. Насколько нам известно, никто не пострадал", - сказал Илон Маск.