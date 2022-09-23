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Tesla отзывает больше миллиона автомобилей: в чем причина

Фото: Tesla отзывает более миллиона автомобилей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, приняла решение отозвать около 1,1 млн автомобилей в США. Все из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Tesla сообщила Национальному управлению безопасности дорожного движения США об обновлении программного обеспечения системы автоматического регулирования окон беспроводной сетью. В то же время отзыв будет касаться именно Model 3 2017-2022 годов, Model Y 2020-2021 годов, а также Model S и Model X 2021-2022 годов.

В Национальном управлении безопасности дорожного движения США заявили, что автомобили не отвечают требованиям безопасности по стеклоподъемникам, поскольку окно закрывается без надлежащей автоматической системы реверса.

Тем временем в Tesla заявили, что им пока не было известно о каких-либо гарантийных претензиях, авариях, травмах или смертях, связанных с выявленной проблемой.

"Терминология устарела и неточна. Это крошечное беспроводное обновление программного обеспечения. Насколько нам известно, никто не пострадал", - сказал Илон Маск.

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Tesla