Tesla представила нового миниробота: сколько стоит и что умеет

Интересно, что модель под названием Tesla Bot Action Figure не умеет делать почти ничего из того, чему научили полноразмерного андроида, лишь статически стоять. Несмотря на отсутствие функционала, фигурку раскупили менее чем за сутки, и теперь ее можно купить только с рук гораздо более высокой ценой – от 130 до 1300 долларов.

По словам представителей компании, модель изготовлена ​​с высокой точностью в масштабе 1:10 и состоит из более чем 40 отдельных деталей и 20 шарниров. В комплекте с мини-роботом новые владельцы получают зарядное устройство и молоток CyberHammer.

Напомним, что Tesla анонсировала человекоподобную работу в 2021 году. Компания обещала, что он сможет помогать людям в "опасных, монотонных и скучных" делах. Приблизительно год назад было представлено второе поколение – Optimus Gen 2. Он выглядит несколько иначе, плавнее двигается, лучше балансирует и умеет обращаться с хрупкими предметами. Глава Tesla Илон Маск сказал, что производство Optimus может стартовать в 2025 году.