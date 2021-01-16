ТЕС "Центренерго" переведуть на газомазутні блоки через відсутність вугілля на складах

Фото: "Центренерго" (РБК-Україна)

Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що з 18 січня планується включення в роботу газомазутних блоків ТЕС на фоні зростання споживання електроенергії та недостатності запасів вугілля на складах теплової генерації.

Про це він повідомив в інтерв’ю Deutsche Welle.

"У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка (18 січня - ред.) ми включаємо газомазутні блоки тому, що спостерігається дефіцит електроенергії", - сказав Вітренко.

За словами міністра дефіцит в енергосистемі може перевищити 1 ГВт, який буде покритий за рахунок включення газомазутних блоків. Державна "Центренерго" оперує 5 газомазутними блоками.

"Ми не так часто їх включаємо, це скоріше виключення з правил. Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, є певні спекуляції на цей рахунок", - додав в.о. міністра.

Вітренко додав, що низькі запаси вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго" стали результатом посиленої роботи цих ТЕС в 4 кв 2020 року.

Нагадаємо, 15 січня окремі ТЕС державної "Центренерго" залишилися без вугілля через що оператор "Укренерго" повідомив про можливі графіки обмеження потужності в період низьких температур.

Зокрема 16-20 січня через різке похолодання очікується ріст споживання на 3 ГВт - до 25 ГВт в межах всієї енергосистеми.

За даними видання ExPro, з початку 2021 року максимальне споживання електроенергії в ОЕС України становило - 21,8 ГВт (10:00, 15 січня), при цьому середньодобове значення за цей період становило 17,99 ГВт.