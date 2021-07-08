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ТЕС і ТЕЦ почали зупинятися через критичну ситуацію на ринку електроенергії, - експерт

Автор: РБК-Україна

Спекулянти і посередники витіснили виробників з ринку електричної енергії, що уже призвело до фактичної зупинки декількох ТЕС і ТЕЦ і блоку Рівненської АЕС.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

"Ринок на добу наперед перетворився в абсолютно не репрезентативний внаслідок дій спекулянтів. Фактично з ринку виробників і споживачів він перетворився на ринок спекулянтів. Це відбувається як мінімум з мовчазної згоди НКРЕКП. І це вже призводить до зупинки енергогенеруючих потужностей. За такою моделі немає можливості планувати діяльність енергокомпаній", - повідомив економіст.

Він наголосив, що в день різкого падіння цін 2 липня, частка спекулянтів на енергоринку перевищила 52%.

Першою вимушено зупинилася Слов’янська ТЕС компанії "Донбасенерго", зазначив Кушнірук. Також перестали виробляти струм Київська ТЕЦ-6 і Харківська ТЕЦ-5 через відсутність коштів.

Економіст додав, що 7 липня зупинився енергоблок №3 Рівненської АЕС і перейшов в режим поточного ремонту.

Нагадаємо, в липні загострилася криза в енергетиці, яка призвела до різкого падіння цін нижче собівартості виробництва.

За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали цінові маніпуляції посередників і спекулянтів.

6 липня Міненерго вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації посередників на енергоринку.

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