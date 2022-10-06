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ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме

Фото: ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В сентябре ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск электроэнергии на 16% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, чтобы компенсировать дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Дефицит возник из-за ограниченной работы государственной генерации, остановки работы четырех ТЭС, а также захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и недоступности 1 ГВт ВИЭ. В настоящее время он в значительной степени компенсирован сверхплановой работой ТЭС "ДТЭК Энерго".

В пресс-службе отмечают, что ДТЭК заблаговременно подготовила свои ТЭС для работы в периоды пиковых нагрузок во время осенне-зимнего периода. Завершены ремонты 19 энергоблоков, инвестировано более 1,3 млрд. грн. Пока плановые ремонты продолжаются на 4 блоках, еще 3 запланировано реализовать до конца года. Всего ДТЭК планирует выполнить в этом году 26 ремонтов.

Также шахты "ДТЭК Энерго" сохранили добычу угля на уровне прошлого года. Для этого с начала года введено в работу 19 новых рядов. Несмотря на боевые действия, компании удалось на начало сентября накопить более 1,6 млн. тонн угля на своих ТЭС для прохождения зимы.

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ДТЭК