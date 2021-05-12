ТЕС і АЕС скоро опиняться на грані банкротства через демпінг на ринку електроенергії, - нардеп

Українські виробники електроенергії можуть залишитися без грошей на закупівлю палива і проведення ремонтів через штучний обвал цін на електроенергію, спровокований діями НКРЕКП.

"З початку травня середня оптова ціна на електроенергію для промислових споживачів менше однієї гривні, цього навіть "Енергоатому" недостатньо для покриття собівартості. А що це означає - що всі без винятку українські електростанції зараз щодня генерують колосальні збитки. А де ж брати гроші за закупівлю палива, на ремонти і підготовку до опалювального сезону?" - заявив Кучеренко.

Нардеп зазначив, що минулої неділі феросплавні заводи двох українських олігархів мали можливість купувати електроенергію в рази дешевше, ніж населення. Ціна на РДН упала до 50 коп. за кВт годину, в той час, як тариф для населення складає 1,68 грн за кВт.

За словами Кучеренка, українські виробники електроенергії опинилися на грані банкротства через деструктивні дії НКРЕКП та демпінговий імпорт з Росії і Білорусі.

"Дивовижне падіння цін для заводів олігархів - це прямий наслідок демпінгового імпорту з Росії, який НКРЕКП всіляко намагається зберегти. Це результат постійний недолугих змін НКРЕКП до правил ринку і постійних перекосів, які приймаються в угоду наближеним до комісії трейдерам", - пояснив Кучеренко.