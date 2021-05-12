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ТЕС і АЕС скоро опиняться на грані банкротства через демпінг на ринку електроенергії, - нардеп

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Київ, Середа 12 травня 2021 11:45
ТЕС і АЕС скоро опиняться на грані банкротства через демпінг на ринку електроенергії, - нардеп Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Українські виробники електроенергії можуть залишитися без грошей на закупівлю палива і проведення ремонтів через штучний обвал цін на електроенергію, спровокований діями НКРЕКП.

Про це заявив перший заступник комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"З початку травня середня оптова ціна на електроенергію для промислових споживачів менше однієї гривні, цього навіть "Енергоатому" недостатньо для покриття собівартості. А що це означає - що всі без винятку українські електростанції зараз щодня генерують колосальні збитки. А де ж брати гроші за закупівлю палива, на ремонти і підготовку до опалювального сезону?" - заявив Кучеренко.

Нардеп зазначив, що минулої неділі феросплавні заводи двох українських олігархів мали можливість купувати електроенергію в рази дешевше, ніж населення. Ціна на РДН упала до 50 коп. за кВт годину, в той час, як тариф для населення складає 1,68 грн за кВт.

За словами Кучеренка, українські виробники електроенергії опинилися на грані банкротства через деструктивні дії НКРЕКП та демпінговий імпорт з Росії і Білорусі.

"Дивовижне падіння цін для заводів олігархів - це прямий наслідок демпінгового імпорту з Росії, який НКРЕКП всіляко намагається зберегти. Це результат постійний недолугих змін НКРЕКП до правил ринку і постійних перекосів, які приймаються в угоду наближеним до комісії трейдерам", - пояснив Кучеренко.

Нагадаємо, на початку травня Росія і Білорусі активізували поставки електроенергії в Україну. Попри прийнятий 15 квітня законопроект про заборону імпорту з Росії і Білорусі, трейдери зарезервували весь доступ до міждержавних ліній електропередачі.

Імпорт на фоні профіциту електроенергії призвів до різкого обвалу оптових цін до 50-70 коп./кВт годин, що кратно менше собівартості виробництва електроенергії в Україні.

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