Терористи ИГИЛ вбили трьох прикордонників під час штурму блокпоста в Пакистані

Поранені двоє військових

Два терориста-смертника ИГИЛ вбили трьох і поранили двох прикордонників під час спроби штурмувати блокпост в південно-західному місті Мастунг (Пакистан). Про це повідомляє АР.

За словами поліцейського офіцера, Валі Мохаммада, нападники намагалися проникнути в пост прикордонного корпусу. Один підірвав себе, коли офіцери попросили зупинитися. Другий атакуючий був убитий снайпером.

В заяві, опублікованій на веб-сайті, присвяченому IS, говориться, що за атакою стояли два так званих "шукача мучеництва".

Мастунг знаходиться приблизно в 50 кілометрах, або в 30 милях на південь від Кветти, столиці провінції Белуджистан.

Белуджистан також був місцем низькорівневого заколоту сепаратистських угрупованнями, які вимагають більшої частки ресурсів провінції.

Нагадаємо, нещодавно в Пакистані в результаті атаки смертника п'ятеро поліцейських загинули, ще сім отримали поранення.