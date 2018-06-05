Террористы ИГИЛ убили трех пограничников во время штурма блокпоста в Пакистане

Ранены двое военных

Два террориста-смертника ИГИЛ убили трех и ранили двоих пограничников при попытке штурмовать блокпост в юго-западном городе Мастунг (Пакистан). Об этом сообщает АР.

По словам полицейского офицера, Вали Мохаммада, нападавшие пытались проникнуть в пост пограничного корпуса. Один взорвал себя, когда офицеры попросили их остановиться. Второй атакующий был убит снайпером.

В заявлении, опубликованном на веб-сайте, посвященном IS, говорится, что за атакой стояли два так называемых "искателя мученичества".

Мастунг находится примерно в 50 километрах, или в 30 милях к югу от Кветты, столицы провинции Белуджистан.

Белуджистан также был местом низкоуровневого мятежа сепаратистских группировками, которые требуют большей доли ресурсов провинции.

Напомним, недавно в Пакистане в результате атаки смертника пятеро полицейских погибли, еще семь получили ранения.