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Терористи "ДНР" хочуть розстріляти військових Азову, за "рішенням суду"

Фото: терористи "ДНР" хочуть розстріляти військових Азову, за "рішенням суду" (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Терористичні органи влади на непідконтрольній території Донецької області, продовжують створювати фейкові судові рішення, покаранням в яких є розстрілом для полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

У "верховному суді ДНР" триває фейкове судилище, над полоненими бійцями українського підрозділу "Ведмеді", який був складовою полку "Азов".

Як виявили журналісти, найближчим часом військовим оголосять "вирок", який може виявитися розстрілом за "місцевими законами". Самих полонених вже допитували, а процес є закритим для сторонніх очей.

"Справу" почали слухати першого серпня, а серед полонених бійців, є командир підрозділу "Ведмеді" Олександр Кравцов. Військових взяли у полон в травні у Маріуполі.

Так звані "слідчі" стверджували, що полонені "воювали проти ДНР, намагались повалити конституційний лад республіки та дотримувались нацистської ідеології". Дружина полоненого Кравцова заявляла, що її чоловік "визнав провину" під тиском.

Нагадаємо, що раніше терористи у так званій "ДНР, засудили" трьох іноземних бійців до смертної кари.

На фейковий "вирок" відреагували у МЗС Великобританії, назвавши його нелегітимним.

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Війна в УкраїніДонецька областьАзов