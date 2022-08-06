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Терор посилюється: у Херсоні на блокпостах перевіряють видалені з телефону дані

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Херсон, Субота 06 серпня 2022 22:33
Терор посилюється: у Херсоні на блокпостах перевіряють видалені з телефону дані Фото: у Херсоні росіяни на блокпостах відновлюють видалені з телефону дані (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні російські окупанти використовують техніку для відновлення знищенної інформації на телефонах українців при їхній перевірці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського в ефірі телемарафону.

"Останнім часом є повідомлення, що вони (росіяни - ред.) масово використовують техніку для поновлення знищеної інформації на смартфоні. Вони не просто його оглядають, а під'єднують до ноутбуку, і мають можливість поновлювати інформацію, що була видалена з телефону, - переписки, фотографії та інше", - сказав він.

Соболевський зазначив, що терор росіян щодо українців посилюється. За його словами, кожен день з'являється нова інформація про зникнення чи депортацію людей.

При цьому він зазначив, що рух опору у місті продовжується.

Нагадаємо, росіяни мінують інфраструктуру в Херсоні, готуючись до наступу ЗСУ.

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