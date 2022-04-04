Терор та викрадення: як окупанти намагаються придушити опір жителів окупованих міст
Жителі тимчасово захоплених територій намагаються всіляко демонструвати своє несприйняття окупаційних псевдоадміністрацій та самопроголошених керівників. Люди регулярно виходять на мирні протести навіть під загрозою обстрілів та затримань, як це відбувається у "найкращих російських традиціях".
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні".
Так, у соцмережах розійшлися кадри з Енергодару Запорізької області, де мешканці вишикувалися перед колонами російської техніки, не пропускаючи її до міста. Останню акцію протесту у цьому місті окупанти розігнали чергами з мінометів. Проукраїнські мітинги, які зібрали тисячі людей, проходили і в Мелітополі, і у Бердянську.
"Нещодавно проходили протести в Приморську. Але росіяни нейтралізують ці протести. Вони завозять свій озброєний контингент, ходять додому, відвозять активістів, затримують, часто б'ють і потім відпускають. Буває, що й не відпускають - таких випадків у нас також багато", - розповів виданню голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Крім того, численні мітинги організовували і мешканці населених пунктів Луганської області, які потрапили до окупації з лютого цього року. Це Сватівська, Старобільська, Білокуракинська та Новопсковська ОТГ.
"Луганська область, гадаю, здивувала всю Україну тим, що у громадах, які зараз окупували росіяни, люди вийшли на мирні мітинги з українськими прапорами та гаслами. Вони твердо заявили про те, що ми - мирна область і не хочемо жодних "визволень" тощо - йдіть назад. Вони перекривали рух техніки. І вони виходили сотнями", - наголосив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Російські війська відкрили вогонь по людях, щоб розігнати мітинги, внаслідок чого декілька отримали поранення, після чого окупанти перейшли до репресій.
"Вночі приїжджали до активістів і відвозили їх з мішками на головах у невідомому напрямку. І тому мітинги припинилися. Далі почалися погроми та поїздки по сім'ях військовослужбовців, які захищають Україну. Шукали активістів. Розстрілювали волонтерів з проукраїнською позицією", - розповів Гайдай.
У невеликому селищі Новотроїцьке Херсонської області на акції проти загарбників зібралося понад 200 людей. У Каховці вийшло близько тисячі людей.
Як розповідає депутат Херсонської обласної ради від "Європейської солідарності" Сергій Хлань, у Херсоні протести проходили постійно, попри те, що окупанти відкривали вогонь та кидали гранати по мітингувальникам. На передостанньому мітингу у місті вийшло понад 10 тисяч людей. Останній російські військові одразу ж розігнали.
"Окупанти йдуть шляхом залякування. Вони виловлюють людей, які приходять на акції. Вони мають списки учасників АТО, мисливців, проукраїнських активістів та журналістів. Вечорами окупанти їх ловлять і затримують для того, щоб у своїх катівнях ламати волю людей. Але їм і це не вдається - люди все одно продовжують виходити на мітинги, тому окупанти наразі трохи розгублені", - зазначив Хлань.
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