Терор, мобілізація та псевдореферендуми: що відбувається на захоплених Росією територіях

Окупанти на захоплених територіях України вчиняють терор проти мирного населення, а чоловіків забирають до армії, щоб відправити на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram .

Запорізька область

Росіяни використовують для маніпуляцій Запорізьку АЕС. Таким чином окупанти хочуть зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної загрози в Україні.

Херсонська область

Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму". Куратори та колаборанти шукають приміщення та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

Харківська область

Росія запустила черговий фейк про обстріли мирних жителів українськими військами.

"Іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, постраждало 9 осіб", - йдеться у пропагандистських повідомленнях.

Донецька та Луганська області

На території ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. На війну забирають непридатних та тих чоловіків, які раніше мали "відстрочку".

Окупанти також обстрілюють Донецьк для маніпуляції та звинувачують у цьому ЗСУ.

Крим

Батьків школярів просять надати "гуманітарну допомогу" для жителів тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Їх закликають віддати російськомовні підручники.