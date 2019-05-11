На території Слов'янської ТЕС сталася пожежа

У суботу, 11 травня, на території Слов’янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго" у Донецькій області сталася пожежа в металевому пилепроводі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, повідомлення про пожежу на території ТЕС у місті Миколаївка Слов'янського району надійшло о 05:47 на телефон служби порятунку "101".

Фото: місце події

"Рятувальники, які першими прибули на місце події, з’ясували, що відбувається горіння в металевому пилепроводі діаметром 320 мм, який прокладено на висоті 10 м. та постачає вугільний пил з пилеприготовчого цеху до котлотурбіного цеху", - вказують у ДСНС.

Так, ділянку пилепроводу оперативно перекрили та здійснили необхідні заходи для її охолодження.

Пожежу було локалізовано о 06:48 та ліквідовано о 07:51.

"Дана подія не вплинула на роботу теплоелектростанції", - підкреслили у Держслужбі.

Зараз встановлюється причина виникнення пожежі.

Нагадаємо, на початку травня поблизу Кам'янця-Подільського Хмельницької області сталася пожежа в локомотиві потягу сполученням "Чернівці - Київ".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня в Одесі сталася пожежа в 12-поверховому житловому будинку, мешканців евакуювали.