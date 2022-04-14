На території Чернівецької області змінили час комендантської години

Голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив, що в області змінили час комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у Facebook.
У Чернівецькій області з 14 квітня комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.
Повідомляється, що у цей період рух вулицями населених пунктів для цивільного населення заборонено.
"Вільно пересуватися під час комендантської години дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки", - йдеться у повідомленні.
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