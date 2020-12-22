На території "Борисполя" тимчасово обмежать рух

На території аеропорту "Бориспіль" тимчасово буде обмежено рух. Обмеження діятиме з 22 грудня з 18:00 до 8:00 23 грудня в районі терміналу D.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України Telegram.

Повідомляється, що в цей час будуть проводитися роботи по облаштуванню надземного пішохідного переходу.

"Про зміни в організації дорожнього руху на даній ділянці вам повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка із зазначенням оптимального маршруту об'їзду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві обмежено рух по Либідському шляхопроводу. Обмеження будуть діяти до 22:00.

Крім того, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

Додамо, що минулого тижня впали електроопори на Шулявському мосту. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали шляхопроводом.

З-за падіння електроопор поліція порушила справу за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. В результаті інциденту не постраждали люди.