К террору готовы. Сколько Россия накопила ракет и дронов для обстрелов энергетики

Россия начала новую кампанию ударов по украинской энергетике. Страна-агрессор благодаря наращиванию производства и паузе в обстрелах имеет в арсенале более полутора тысяч ракет, свидетельствуют данные, полученные РБК-Украина от информированных источников. А изменение тактики атак позволяет Кремлю наносить разрушения энергосистеме Украины.

Информированные собеседники издания прогнозируют: по меньшей мере, до инаугурации президента США Дональда Трампа Россия будет максимально эскалировать ситуацию и повышать ставки. Следовательно, если выбирать один из сценариев – будет ли Путин в ближайшие месяцы уничтожать украинскую энергетику или выжидать каких-то шагов от нового главы Белого дома – более реалистичным выглядит именно первый.

Что Россия изменила в тактике обстрелов

Россия извлекла уроки из атак по украинской энергетике в 2022-2023 году. Тогда враг с прогнозируемой регулярностью наносил удары по энергообъектам нашей страны "шахедами", ракетами Х-101 и реже "Калибрамы" морского базирования. После недолгого блекаута в ноябре 2022-го украинские энергетики поняли, как можно дальше противодействовать этому сценарию. Обстрелы энергосистемы продолжались до 9 марта следующего года, однако уже с середины февраля большинство потребителей по стране были круглосуточно со светом.

Было немало опасений, что с отопительным сезоном-2023 агрессор снова организует кампанию ударов по украинской энергосистеме. И она началась, правда – с отсрочкой, через несколько дней после выборов Путина в марте 2024-го. В отличие от сезона 2022-2023 годов Москва пересмотрела тактику и схему ударов. К сожалению, они оказались действенными. И очень вероятно, что во время нынешней кампании Россия пойдет по тому же плану.

Россия изменила тактику ракетных ударов (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Во-первых, в 2022-2023 годах каждая массированная атака концентрировалась на отдельном сегменте энергосистемы. Например, во время одного обстрела удары были в основном по ТЭЦ, во время другого – по ГЭС, во время еще одного – по ведущим от АЭС подстанциям, "шахеды" – как правило, летели по трансформаторным подстанциям. С марта 2024 года Москва начала наносить удары по разным элементам сети сразу, причем направляя туда не одну, а сразу несколько ракет.

Во-вторых, Россия начала наносить комбинированные удары. Она отошла от предыдущего графика, когда ночью страну терроризировали дроны-камикадзе, а днем летели крылатые ракеты. В ход пошли также "Кинжалы", баллистика, а "шахеды" нередко летают одновременно с ракетным вооружением. Учитывая, что системы типа Patriot защищают относительно небольшую территорию Украины, баллистические ракеты почти гарантированно могли попасть в выбранный энергообъект и нанести ему повреждения.

В-третьих, Москва сменила интервал между атаками. Если осенью 2022-го массированные удары наносились раз в 7 дней, затем – раз в 10 дней, а зимой 2023-го – раз в 14 дней, то уже с весны 2024-го Россия нарастила эту частоту. К примеру, первый удар был 21 марта, следующий – не меньшего масштаба – 22 марта, далее – 24, 29 и 31 марта. Между этим Кремль системно атаковал разные регионы "шахедами". При этом Россия пыталась как можно больше достичь эффекта неожиданности, периодически миксируя реальные и имитационные пуски.

Уже к началу апреля в правительстве сообщили, что через две недели Россия "выбила" более шести гигаватт мощностей украинской энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. В тепловой генерации агрессор уничтожил 80% мощностей.

Обстрелы с меньшей интенсивностью продолжались и в апреле, мае, июне, июле и августе. В сентябре, октябре и первой половине ноября россияне делали упор на запусках "шахедов", основной целью которых была не энергетика. Но уже 17 ноября, после недели тренировок и отработки имитационных и комбинированных ударов, Москва снова пыталась атаковать украинские ТЭЦ, ГЭС и подстанции. Вероятно, дождавшись, когда украинским энергетикам удалось починить часть поврежденных объектов.

После этой атаки Одесса на сутки погрузилась в локальный блекаут, а в столицу, Киевскую, Днепропетровскую и Донецкую области вернулись графики отключения света. И можно предположить, что Москва на этом не остановится.

Что у Москвы с ракетами и "шахедами"

По данным издания, Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров. К тому же страна-агрессор, несмотря на все наложенные санкции, смогла за последний год нарастить темпы производства по отдельным позициям. Если год назад месячный объем измерялся в районе 115-130 стратегических ракет, то сейчас, по информации РБК-Украина – около 170. Среди всех позиций Москва больше всего нарастила производство баллистических "Искандеров".

По данным от источников издания, в ноябре Россия планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М", а их запасы на 20 ноября составляют 350 единиц. План производства крылатых ракет к "Искандерам" в ноябре – 12 единиц, запас – 210.

Если говорить о Х-101, то их производство в ноябре должно быть на уровне 50 единиц, а запас на 20 ноября – 220. И теперь Россия начала запускать их не только с Ту-95, но и с Ту-160, чего раньше почти не фиксировалось. Во время обстрела 21 ноября враг снова выпустил по Украине несколько ракет Х-101 и "Кинжал". Больше всего Москве удалось накопить ракет "Калибр", на 20 ноября их на складах у врага насчитывалось около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре – 30 единиц.

Что касается "Кинжалов", то их запас – на уровне 70 ракет, а ожидаемое производство в ноябре – 12 единиц. Кроме того, на складах у агрессора может храниться около 230 единиц Х-22 (носители – Ту22М3). Их Россия больше не производит, однако ежемесячно проводит глубокую модернизацию по десятку из них, получая "на выходе" Х-32. Плюс, по информации РБК-Украина, Москва также может иметь в запасе примерно 45 северокорейских баллистических ракет KN-23.

Инфографика: РБК-Украина

Другая проблема для Украины – российско-иранские "шахеды". С сентября агрессор почти каждую ночь запускал десятки этих дронов-камикадзе по разным областям страны, чтобы истощать и разведывать нашу ПВО. По данным РБК-Украина, далеко не все из запущенных – это именно так называемые "герани", они шли в комбинации с другими дальними БПЛА, вроде "Гербера", для большего залпа. Однако объем производства даже самих по себе "шахедов - гераней" позволяет врагу каждую ночь терроризировать Украину. По данным РБК-Украина, Россия с помощью комплектующих, переданных Ираном, планирует собрать около 900 единиц таких дронов в месяц. Это втрое больше, чем прошлогодние показатели.

Все эти цифры подтверждают, что никакие санкции не помешают России наносить массированные удары по критической инфраструктуре нашей страны, если она вынашивает такой план. Поэтому устойчивость нашей сети в этот осенне-зимний сезон прежде всего зависит от украинских воинов и средств ПВО, сноровки наших энергетиков и наличия хотя бы какой-либо защиты на энергообъектах.