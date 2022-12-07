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Террористы - нелюди. Зеленский резко отреагировал на обстрел Курахово

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Террористы, которые обстреляли в среду, 7 декабря, Курахово (Донецкая область), являются нелюдями и будут отвечать за этот поступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он напомнил, что под огнем в Курахово оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По его словам, по меньшей мере шесть жителей погибло и еще пятеро - получили ранения.

"Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это", - написал президент.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в результате атаки восемь человек погибли, а пятеро - получили ранения.

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьОбстрілКураховоВойна России против Украины