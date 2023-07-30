Террорист взорвал себя на собрании политической партии в Пакистане: десятки погибших

Около 500 сторонников

30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.

А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

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