У Тернопільській області загорівся військовий склад

Сьогодні, 21 січня, у Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки пожежі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, загорання складу сталося близько 6 ранку на території військової частини в Бережанах на вулиці Золочівській. Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 6:47 на площі 112 кв. м. Наразі там горять відходи автомобільних коліс і побутові відходи.

Також зазначено, що крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний підрозділ військової частини. Травмованих і загиблих на місці пожежі не виявлено. Зараз тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, у Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

Крім того, в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель.

Також РБК-Україна писало, що кількість жертв унаслідок пожежі в Одесі зросла до двох.