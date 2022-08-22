RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності

Фото: в Тернопільській області вводять дистанційну роботу на День Незалежності (pixabay com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Тернопільській області працівників державних органів переводять на дистанційну роботу з 23 по 25 серпня. Приватні структури також закликають організувати віддалену роботу для співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Сьогодні на Раді оборони області ми прийняли рішення про дистанційну роботу для деяких працівників органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в області. З 23 по 25 серпня керівники відповідних структур повинні організувати роботу таким чином, щоб більшість працівників працювали дистанційно", - написав він.

При цьому керівники таких установ та організацій повинні бути на роботі, забезпечивши на місці лише найзатребуваніших фахівців.

Також Труш просить керівників приватних структур врахувати подібну практику на цей період і на своїх підприємствах.

Він зазначив, що такі заходи пов'язані із тим, що окупанти можуть використати ці дні для здійснення провокацій та дестабілізації ситуації в Україні.

Нагадаємо, українців попереджали про можливі ракетні обстріли на День незалежності.

Детальніше про обмеження під час святкових днів можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская областьДень незалежності України