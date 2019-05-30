У Тернопільській області в результаті ДТП загинули четверо робітники "Укренерго"

Фото: ДТП у Тернопільській області (tp.npu.gov.ua)

В результаті ДТП ще одну людину госпіталізували до лікарні

У Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулись автомобіль та вантажівка в результаті чого загинули четверо людей та один постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook написав, що у аварію потрапила бригада робітників "Укренерго". За словами Ковальчука, при лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло співробітники "Укренерго", четвертий помер в лікарні.

"У нас у компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду", - написав він.

У поліції зазначили, що аварія сталась на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя.

"За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. На місці події працює слідчо-оперативна група. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відомості про подію внесенні аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, 19 травня у Львівській області сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули дві людини. Аварія сталася ввечері в селі Брюховичі, недалеко від Львова.