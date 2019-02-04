У Тернопільській області п'яний водій збив поліцейського та двох цивільних

В Почаеве Тернопольской области водитель автомобиля сбил патрульного и двух гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Сообщается, что инцидент произошел, когда правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Outlander и как раз общались на обочине с его водителем. В это время на тротуар вылетел Volkswagen Golf под управлением мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: место аварии (npu.gov.ua)

В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими травмами. По словам виновника ДТП, не смотря на включенные проблесковые маячки автомобиля правоохранителей, он его не заметил.

Напомним, в Киеве на площади Победы 31 января произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 47-летняя женщина. После аварии были госпитализированы трое людей.

Позже Шевченковский районнмий суд арестовал водителя, который подозревается в совершении масштабного дорожно-транспортного происшествия.