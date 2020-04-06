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У Тернопільській області коронавірусом заразилися понад 40 медиків

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 16:42
У Тернопільській області коронавірусом заразилися понад 40 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість хворих знаходяться в Монастирському районі

У Тернопільській області заразилися коронавірусом COVID-19 44 медика. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Наголошується, що більшість інфікованих лікарів знаходяться в Монастирському районі.

Так, у Тернопільській області коронавірусом захворіли медики з:

  • 35 - Монастирського району;
  • 2 - Заліщицького району;
  • 4 - Кременецького району;
  • один - Козівського району;
  • один - Бучацького району;
  • один - з Тернополя (його захворювання не пов'язано з професійною діяльністю)".

Зазначимо, сьогодні вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померли в Тернопільській і Закарпатській областях.

Крім того, у Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.

Додамо, що Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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