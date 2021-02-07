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У Тернопільській області Opel в'їхав у мінібус, семеро травмованих

Новость на русском → Зелена, Неділя 07 лютого 2021 12:46
У Тернопільській області Opel в'їхав у мінібус, семеро травмованих Фото: ДТП у Тернопільській області (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Тернопільській області на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль поблизу села Зелена сьогодні вранці зіткнулися Opel Vivaro та мінібус Peugeot Expert. В результаті аварії постраждали семеро людей, зокрема дитина.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Попередньо відомо, що водій Opel не впорався з керуванням під час руху нерозчищеною дорогою. Автомобіль викинуло на зустрічку смугу, в результаті чого він зіткнувся з мінібусом Peugeot.

В Opel на момент зіткнення перебувала родина - водій та шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх. В мінібусі перебували дві людини. Від зіткнення постраждали шестеро дорослих та 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.

"Попередня причина автопригоди - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні через негоду в низці областей України можливі проблеми з рухом транспорту. У Рівненській, Волинській та Львівській областях транспорт може взагалі зупинитися.

Також РБК-Україна писало, що під Запоріжжям автомобіль збив трьох військовослужбовців Національної гвардії. Вони переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

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