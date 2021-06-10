RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Тернопільській області 13-річний школяр розбився на мотоциклі

Автор: Андрій Василюк

У місті Підгайці Тернопільської області 13-річний підліток, котрий був за кермом мотоцикла, допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався головною дорогою. Хлопець загинув на місці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"10 червня близько 5-ї години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Львівщини. Чоловік розповів, що поблизу міста Підгайці сталася аварія: у його мікроавтобус в’їхав мотоцикліст. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Sprinter". Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.

Поліцейські нагадали, що у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.

В поліції зазначили, що з початку червня на дорогах Тернопільської області сталося п’ять аварій з участю мотоциклістів, скутеристів та водіїв мопедів. Загинули 23-річний юнак та 13-річний підліток, ще п’ятеро людей травмувалися.

Нагадаємо, 8 червня у Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталося смертельне ДТП. В результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП