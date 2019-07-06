У Тернопільській обл. на хабарі затримали поліцейського

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно начальника сектору реагування патрульної поліції Кременецького відділу поліції Тернопільської області за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомили, що начальник сектору реагування патрульної поліції отримав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 тис. гривень.

"За ці кошти він обіцяв не притягувати громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху", - заявили у ДБР.

Посадовцю було повідомлено про підозру з ч. 1 ст. 368 (Отримання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Поліцейського було відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали керівника військкомату. Правоохоронці встановили, що посадовець зміг налагодити механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.