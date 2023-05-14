В Тернополе потушили пожар после попадания российской ракеты
Сегодня, 14 мая, в Тернополе потушили пожар в складских помещениях, вызванный попаданием российской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ГСЧС, пожар в складских помещениях в Тернополе был потушен с использованием роботизированной системы пожаротушения.
"Пожарные ГСЧС ликвидировали пожары в двух складских зданиях на общей площади 400 м кв, возникших после обстрелов города", - сообщили в службе.
К тушению было вовлечено 33 чел. личного состава ГСЧС и 6 ед. техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.
"Робот-помощник наших спасателей уже не первый доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак на Тернопольщине и Хмельнитчине. Пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", - прокомментировал ситуацию Глава ГСЧС Сергей Крук.
Напомним,войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе начался пожар.
В результате российского удара произошло возгорание в промзоне города.
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