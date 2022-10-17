В Тернополе сработала ПВО: что известно

Днем в понедельник, 17 октября, в Тернополе слышны звуки взрывов. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Тернополя Сергея Надала в Facebook .

"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО. Враг мониторит информационное пространство. Верим в ВСУ!" – говорится в сообщении.

Как сообщалось, практически в то же самое время, днем 17 октября, взрывы раздавались в Хмельницкой и в Винницкой областях. Вскоре стало известно о повторных взрывах в Винницкой области.

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