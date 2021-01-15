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Діти

У Тернополі запровадили канікули в школах до кінця жорсткого карантину

Автор: Роман Тверденко

У Тернополі діти відправляться на канікули з 18-го по 24 січня. Після цього повернуться до очного навчання у школах.

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Про це повідомляє сайт Тернопільської міськради.

Відзначається, що спочатку канікули були заплановані на лютий. Тепер же їх вирішили змістити на тиждень жорсткого карантину на прохання батьків учнів. Після завершення зимових канікул у Тернополі діти навчалися в дистанційному режимі.

У середу повідомлялося, що влада Києва просять уряд відновити очне навчання молодшої школи. У школи хочуть повернути учнів 1-4 класів. Мер Віталій Кличко заявив, що дистанційне навчання для молодшої школи є неефективним.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Госпортребслужбы Києва Олег Рубан вважає, що діти до 10 років повинні відвідувати школу під час карантину.

Також, 11 січня під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації відбулася акція протесту підприємців проти локдауну.

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