ru
ua

У Тернополі посилили заходи безпеки після нападу на ректора ТНЕУ

Новини » Суспільство   

Відповідне розпорядження підписав мер міста Сергій Надал

У Тернополі міська влада посилила заходи безпеки після замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крысоватого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Як повідомляється, відповідне розпорядження підписав мер міста Сергій Надал 5 вересня.

"У зв'язку з погрозою вчинення терористичних або диверсійних актів і враховуючи оперативну інформацію від правоохоронних органів, голова Тернополя Сергій Надал доручив виконавчим органам влади вжити додаткових заходів безпеки"

Над посиленими заходами в першу чергу працювали виконавчі органи, що координують діяльність освітніх, медичних, культурних, молодіжних установ, підприємств житлово-комунальної сфери

найближчим часом керівникам відповідних підприємств, установ, організацій буде доведено про обов'язкове виконання Пам'ятки першочергових дій у разі виявлення невідомих предметів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вибух у дворі Андрія Крысоватого стався 4 вересня близько 8:00. За повідомленням очевидців, у двір ректора ТНЕУ підкинули пакет, який вибухнув під час того, як його взяв у руки педагог.

Крім того, Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крысоватого.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини