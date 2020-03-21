У Тернополі з наступного тижня припинить роботу громадський транспорт

У Тернополі з понеділка, 23 березня, громадський транспорт припинить роботу у зв'язку з пандемією коронавіруса і карантинних заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що залишаться спеціальні перевезення виключно для працівників медичних установ, аварійних і комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Перевезення здійснюватимуть тролейбусними маршрутами №2,5,7,8,9,10,11 і автобусними маршрутами №1А,5А,6,8,23,25,35, на кожному з яких буде спеціальна табличка "Спеціальне перевезення" з червоним хрестом.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Києві з неділі, 22 березня, зупиняються пасажирські перевезення в рамках протидії спалаху коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що Уряд прийняв рішення про закриття метро у всій Україні. У Києві метрополітен перестав працювати з 23:00 17 березня. При цьому наземний пасажирський транспорт продовжував працювати в штатному режимі, проте були введені обмеження за кількістю пасажирів, що знаходяться в транспорті.