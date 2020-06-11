У Тернополі пройшла акція протесту через корупційний скандал з головною САД області

Активісти громадської організації "Громадянський рух "Хвиля" влаштували акцію протесту через корупційний скандал за участю голови Служби автомобільних доріг Тернопільської області Ігоря Раїнчука.

Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

За їхніми словами, акція повинна продемонструвати обурення громадськості діями чиновника, голос якого нещодавно фігурував на плівках, на яких обговорювалися "відкати" з дорожнього будівництва в регіоні.

"В мережі днями опублікували звукозапис розмови начальника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, де він просить 1% від тендерів для себе особисто. Тому ми сьогодні вирішили зайти до нього в гості й вручити 1-процентний кефір. Це - все, на що він може розраховувати від держави громадськості та підрядників", - розповів голова організації Олексій Станько.

Активісти вимагали, щоб керівник САД вийшов до них, однак Раїнчук залишив цю вимогу без уваги.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член транспортного комітету Верховної ради Ігор Василів оприлюднив записи, на яких люди з голосами голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука і його радника Олега Виничука обговорюють корупційні схеми при будівництві доріг в області.

Нардеп також закликав ймовірних учасників запису написати явку з повинною та анонсував колективну заяву в правоохоронні органи за підписом народних депутатів.