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У Тернополі вночі горіла сауна, при ліквідації вогню постраждали рятувальники

Автор: РБК-Україна

У Тернополі посеред ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації вогню постраждали рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС України в Тернопільській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників цієї ночі у 02:38 годин. В банку по вулиці Замкова спрацювала пожежна сигналізація. Приїхавши на виклик, пожежники побачили, що горить не банк, а сауна, розташована на цокольному поверсі.

"Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі за допомогою спеціального обладнання врятовано три людини, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведені на свіже повітря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час гасіння пожежі в самій сауні відбулося накопичення і викид продуктів піролізу деревини. Вибуховою хвилею зачепило чотирьох рятувальників - вони отримали термічні опіки. Двоє з них доставлені в лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

На цей момент пожежа ліквідована, причини встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася пожежа, яку було видно в різних куточках столиці. На Оскорках загорівся будинок у приватному секторі.

Також ми повідомляли, що у Києві сталася пожежа в ресторані.

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Новини України Тернопільпожежа
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