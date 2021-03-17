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У Тернополі в ДТП потрапив автомобіль з COVID-вакциною, є постраждалі

Новость на русском → Тернопільська область, Середа 17 березня 2021 19:16
У Тернополі в ДТП потрапив автомобіль з COVID-вакциною, є постраждалі Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Тернополі сталася аварія за участю автомобіля, в якому перевозили дози вакцини від коронавірусу. Ампули не пошкодили, але троє людей постраждали.

Про це повідомляє пресс-служба Тернопільської обласної Нацполиции.

Інцидент стався на вулиці Микуленцкой в Тернополі. За даними слідства, автомобіль швидкої допомоги Renault Duster зупинився на регульованому пішохода. У нього ззаду в'їхав автомобіль Ford. Попередньо, він і став винуватцем аварії, не дотримавшись дистанції.

Відомо, що автомобіль медичної допомоги їхав у бік Бучача і віз вакцину від коронавіруса. У цій машині, крім водія було четверо пасажирів, троє з них звернулися за медичною допомогою. Ампули з препаратом не пошкоджені.

Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті події дві людини загинули, ще двоє отримали травми.

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