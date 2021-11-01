ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тернопіль посилив карантин з 1 листопада: нові обмеження

Новость на русском →
Тернопіль, Понеділок 01 листопада 2021 10:25
Тернопіль посилив карантин з 1 листопада: нові обмеження Фото: у Тернополі посилили карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Тернопіль посилив карантинні обмеження з 1 листопада. Таке рішення прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом через погіршення ситуації з COVID-19 у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "20 хвилин".

Які нові карантинні вимоги почали діяти з 1 листопада:

  • Контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.
  • У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.
  • Також обмеження стосуються закладів громадського харчування. Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.
  • У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.
  • Заборонені масові зібрання і дискотеки.
  • Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.
  • Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.
  • Першочергова посадка у громадський транспорт лише для учнів.
Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Карантин
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно