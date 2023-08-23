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В Тернопольской области задержали депутата, который "помогал" военным избежать ротации на фронт

Среда 23 августа 2023 10:24
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В Тернопольской области задержали депутата, который "помогал" военным избежать ротации на фронт Фото: в Тернопольской области задержали депутата, который "помогал" военным избежать ротации на фронт (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

В Тернопольской области правоохранители задержали депутата сельсовета, который мобилизовался в ВСУ и проходит службу на территории региона. Он "помогал" сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что депутат за деньги предлагал другим мобилизованным свое "содействие" для избежания плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.

Задокументировано, что именно с таким "предложением" мужчина обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на фронт.

За 6 тысяч долларов депутат обещал военному, что "решит вопрос" с его руководством об "отсрочке" служебной командировки на передовую.

К незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя как посредника для передачи взятки.

Однако маскировка преступления не помогла его организатору - правоохранители задержали депутата и его сообщника "на горячем" при передаче им всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием). В настоящее время им избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Прежде всего, проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили двух военных на вымогательстве средств от демобилизованного бойца.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении пограничнику-дезертиру, который перешел на сторону врага.

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