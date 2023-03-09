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В Тернопольской области упали обломки российской ракеты: есть повреждения

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Тернополь, Четверг 09 марта 2023 11:16
В Тернопольской области упали обломки российской ракеты: есть повреждения Фото: в Тернопольской области упали обломки российской ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернопольской области зафиксировано падение обломков российской ракеты. В результате были повреждены здания, в том числе и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша в Telegram.

"На территории Подгаецкой общины Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты. Взрывом повреждено 5 зданий, одно из которых жилое. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.

По словам главы области, взрывотехники не обнаружили опасных предметов. Однако место инцидента может быть поражено остатками ракетного топлива.

На месте происшествия работают следователи, а также спасатели.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.

В Киеве, Харькове, Житомире Днепропетровской, Львовской, Кировоградской, Запорожской и других областях зафиксированы "прилеты". Враг атаковал энергетические объекты и жилые дома.

В результате российской атаки повреждены три теплоэлектростанции ДТЭК.

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