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В Тернопольской области работник военкомата помогал незаконно уехать из Украины

Фото: работника военнослужащего задержали за взятку в Тернопольской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Тернопольской области объявлено подозрение работнику военкомата, который вместе с приспешниками организовал схему незаконного пересечения границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, группа подозреваемых производила фиктивные документы с правом пересечения государственной границы для желающих избежать мобилизации. За свои услуги они получали около 3000 долларов с человека.

Мужчины были задержаны во время получения 6000 долларов и передачи "заказчику" временных удостоверений военнообязанных и справок военно-врачебных комиссий.

В их помещениях и автомобилях во время обысков были обнаружены и изъяты документы, штампы, печати, денежные средства и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

"В настоящее время трем участникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а должностное лицо ТЦК уволено с занимаемой должности и перемещено по службе в воинскую часть боевого состава на Востоке страны", - рассказали в прокуратуре.

Фото: задержание подозреваемых (t.me/pgo_gov_ru)

Скандалы с военкомами

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

Да, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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