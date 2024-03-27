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Тернополь завершает отопительный сезон: названа дата

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Тернополь уже в пятницу, 29 марта, завершит отопительный сезон.

"Учитывая рост температуры воздуха и с целью обеспечения эффективного использования энергоносителей, отопительный период 2023-2024 гг. в Тернополе завершится 29 марта 2024 года 00:00", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что соответствующее решение принято исполнительным комитетом городского совета.

Кроме того, жителям Тернопольской городской территориальной общины, проживающих в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовали закончить отопительный сезон с 29 марта. 

 

Завершение отопительного сезона в Украине

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это сделали в Херсоне.

Также завершить отопительный сезон планируют в Киеве. Это произойдет уже в четверг, 28 марта.

В Краматорске отопительный сезон будет завершен в ночь с 28 на 29 марта.

Что же касается Харькова, то там ситуация сложнее. Теплоснабжение там досрочно будет завершено на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

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ТернопольОтопительный сезон