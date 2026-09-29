Тернополь атаковал реактивный дрон

О движении вражеского дрона на юге от Городка в Хмельнитчине курсом на Тернопольщину предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Позже глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил о реактивном беспилотнике, который двигался в сторону области, а затем взял курс на областной центр. Он призвал жителей немедленно перейти в укрытия.

Позже, как сообщал корреспондент РБК-Украина, в Тернополе были слышны звуки, похожие на взрывы.

О последствиях атаки местные власти пока не сообщают.

Тем временем ночью против 29 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Житомирской области.