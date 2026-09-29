Тернополь атаковал реактивный дрон

Утром 29 сентября в Тернополе были слышны звуки взрывов - город атаковал реактивный дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные Силы и начальника ОВА Тараса Пастуха
О движении вражеского дрона на юге от Городка в Хмельнитчине курсом на Тернопольщину предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Позже глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил о реактивном беспилотнике, который двигался в сторону области, а затем взял курс на областной центр. Он призвал жителей немедленно перейти в укрытия.
Позже, как сообщал корреспондент РБК-Украина, в Тернополе были слышны звуки, похожие на взрывы.
О последствиях атаки местные власти пока не сообщают.
Тем временем ночью против 29 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Житомирской области.
Удары пришлись на транспортную и топливную инфраструктуру и гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче. Информации о погибших или пострадавших нет.
Как сообщало РБК-Украина, ночью и утром россияне атаковали Одессу и область.
Пострадали 8 человек, разрушено гражданское предприятие, поврежден порт, лицей и приют для животных.