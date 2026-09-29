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Тернополь атаковал реактивный дрон

10:34 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: утром 29 сентября в Тернополе слышали звуки взрывов (Getty Images)

Утром 29 сентября в Тернополе были слышны звуки взрывов - город атаковал реактивный дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные Силы и начальника ОВА Тараса Пастуха

О движении вражеского дрона на юге от Городка в Хмельнитчине курсом на Тернопольщину предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Позже глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщил о реактивном беспилотнике, который двигался в сторону области, а затем взял курс на областной центр. Он призвал жителей немедленно перейти в укрытия.

Позже, как сообщал корреспондент РБК-Украина, в Тернополе были слышны звуки, похожие на взрывы.

О последствиях атаки местные власти пока не сообщают.

Тем временем ночью против 29 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Житомирской области.

Удары пришлись на транспортную и топливную инфраструктуру и гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче. Информации о погибших или пострадавших нет.

Как сообщало РБК-Украина, ночью и утром россияне атаковали Одессу и область.

Пострадали 8 человек, разрушено гражданское предприятие, поврежден порт, лицей и приют для животных.

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