RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срочно! Жителей Харькова и области просят снизить потребление электричества

Фото: жителей Харькова и области просят срочно снизить потребление электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове и области жителей просят срочно снизить энергопотребление до минимума. Это поможет снизить нагрузку и избежать длительных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

"Внимание! АО "Харьковоблэнерго" срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настойчивой просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!" - говорится в сообщении.

Жителей области призывают выключить электрообогреватели, отложить уборку и стирку.

"Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть и избежать длительных отключений потребителей Харькова и Харьковской области. Помогите энергетикам выровнять ситуацию и восстановить баланс в Единой энергетической системе Украины! Именно от нас сейчас зависит, будет ли свет в каждом доме в ближайшее время", - отмечено в сообщении.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, одна из сложных ситуаций со светом сейчас в Харьковской области. Также в этом спыске Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковЭлектроэнергия