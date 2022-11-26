Срочно! Жителей Харькова и области просят снизить потребление электричества

"Внимание! АО "Харьковоблэнерго" срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настойчивой просьбой: прямо сейчас снизьте энергопотребление до минимума!" - говорится в сообщении.

Жителей области призывают выключить электрообогреватели, отложить уборку и стирку.

"Именно эти шаги помогут снизить нагрузку на электросеть и избежать длительных отключений потребителей Харькова и Харьковской области. Помогите энергетикам выровнять ситуацию и восстановить баланс в Единой энергетической системе Украины! Именно от нас сейчас зависит, будет ли свет в каждом доме в ближайшее время", - отмечено в сообщении.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, одна из сложных ситуаций со светом сейчас в Харьковской области. Также в этом спыске Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская.

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