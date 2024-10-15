Срочное оформление паспорта теперь занимает меньше времени: какой срок установил Кабмин
Для украинцев сократили срок предоставления услуг по срочному оформлению и обмену паспорта гражданина. Раньше он составлял 10 суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.
Таким образом, были внесены изменения в приложение к "Перечню административных услуг в сфере миграции и их стоимости" в постановление КМУ от 02.11.2016 №770 "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции".
Мельничук сообщил, что теперь паспорт можно срочно оформить через 7 рабочих дней. Это касается как замены утраченных или украденных документов, так и их обмена. Он добавил, что также была установлена новая стоимость услуги в зависимости от срочности.
Однако отмечается, что эти изменения не касаются граждан, впервые оформляющих паспорт.
Это решение дополняет список услуг одновременного оформления внутреннего паспорта и загранпаспорта. Сообщается, что нововведение направлено на улучшение доступа граждан к административным услугам, включая тех, кто находится за границей.
Напомним, что оформление паспорта гражданина Украины включает несколько основных этапов:
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Подача заявления в подразделение Государственной миграционной службы (ДМС), Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через портал "Действие". Для получения паспорта впервые необходимо предоставить свидетельство о рождении и идентификационный код.
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Сбор данных. Вносятся индивидуальные данные, биометрические характеристики (фото, отпечатки пальцев).
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Оплата услуг. В зависимости от срочности оформления оплачивается соответствующая сумма.
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Выдача документа. Паспорт готов в течение 7-20 рабочих дней (в зависимости от типа услуги).
Паспорт гражданина Украины в первый раз можно оформить с 14 лет. После этого паспорт нужно менять в следующих случаях:
- Достижение 18 лет – обязательная замена для получения постоянного паспорта (ID-карты), поскольку паспорт, выданный в 14 лет, является временным и действует до достижения совершеннолетия.
- Изменения фамилии, имени или других персональных данных после регистрации брака, развода или других обстоятельств.
- При потере или повреждении.
- Достижение 25 или 45 лет – при наличии бумажного паспорта необходимо вклеить новое фото или заменить паспорт на ID-карту.
Недавно в Украине выросла стоимость оформления паспортов.
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