Срочное оформление паспорта теперь занимает меньше времени: какой срок установил Кабмин

Для украинцев сократили срок предоставления услуг по срочному оформлению и обмену паспорта гражданина. Раньше он составлял 10 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука .

Таким образом, были внесены изменения в приложение к "Перечню административных услуг в сфере миграции и их стоимости" в постановление КМУ от 02.11.2016 №770 "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции".

Мельничук сообщил, что теперь паспорт можно срочно оформить через 7 рабочих дней. Это касается как замены утраченных или украденных документов, так и их обмена. Он добавил, что также была установлена новая стоимость услуги в зависимости от срочности.

Однако отмечается, что эти изменения не касаются граждан, впервые оформляющих паспорт.

Это решение дополняет список услуг одновременного оформления внутреннего паспорта и загранпаспорта. Сообщается, что нововведение направлено на улучшение доступа граждан к административным услугам, включая тех, кто находится за границей.

Напомним, что оформление паспорта гражданина Украины включает несколько основных этапов:

Подача заявления в подразделение Государственной миграционной службы (ДМС), Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через портал "Действие". Для получения паспорта впервые необходимо предоставить свидетельство о рождении и идентификационный код. Сбор данных. Вносятся индивидуальные данные, биометрические характеристики (фото, отпечатки пальцев). Оплата услуг. В зависимости от срочности оформления оплачивается соответствующая сумма. Выдача документа. Паспорт готов в течение 7-20 рабочих дней (в зависимости от типа услуги).

Паспорт гражданина Украины в первый раз можно оформить с 14 лет. После этого паспорт нужно менять в следующих случаях: