Термин "гниение мозга": как быстрый просмотр соцсетей ухудшает психическое здоровье

Издательство Оксфордского университета выбрало термин "гниение мозга" (brain rot) словом года 2024. Эксперты утверждают, что постоянное прокручивание соцсетей и других онлайн-платформ способствует снижению когнитивных функций, нарушая способность к концентрации и повышая уровень одиночества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Термин "гниение мозга" (brain rot) - это понятие описывает предсказуемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно вследствие чрезмерного потребления материалов, в том числе онлайн-контента, который считается поверхностным или тривиальным. При этом этот термин может использоваться для обозначения явления, которое приводит к такому ухудшению.
Эксперты считают, что длительная прокрутка контента в социальных сетях и на других онлайн-платформах может привести к "гниению мозга" и ухудшению когнитивных функций.
Поведенческий нейробиолог, доктор Кира Бобинет, автор книги "Неостановимый мозг", объяснила, что растущее осознание последствий "гниения мозга" становится все более распространенным. По ее словам, многие люди испытывают трудности с концентрацией внимания, что сопровождается ощущением "тумана в мозгу". Они не могут сосредоточиться на сложной работе или задачах, требующих глубокой концентрации.
Доктор Бобинет отметила, что одним из важных аспектов этого явления является "эпидемия одиночества", так как из-за трудностей с концентрацией внимания человек теряет способность строить и поддерживать глубокие социальные связи.
Согласно исследованиям, часть мозга, известная как габенула, играет важную роль в развитии привычки прокручивать бесконечные потоки информации. Габенула, отвечающая за мотивацию и принятие решений, может также "убивать" мотивацию к действиям, когда она активируется во время бездумной прокрутки социальных сетей. Это позволяет человеку избегать важных задач и переключаться на менее требовательный контент.
Такое "поведенческое избегание" может перерасти в зависимость от социальных медиа, так как мозг требует постоянного потока новой информации для стимуляции. Это также ведет к опасности потери мотивации, что влияет на общий психоэмоциональный состояние человека.
Доктор Бобинет отмечает, что нет универсального рецепта для предотвращения гниения мозга. Важно находить индивидуальный подход, который включает настройку и коррекцию повседневных привычек, в зависимости от потребностей каждого человека. Люди обладают большой стойкостью, поэтому изучение и осознание воздействия онлайн-контента может помочь сохранить здоровье мозга и улучшить качество жизни.
Также доктор Дон Грант, национальный консультант по безопасному использованию устройств в Newport Healthcare, призвал производителей устройств и контента быть более ответственными при создании алгоритмов, поддерживающих чрезмерное использование технологий. Он сравнил их с игровыми автоматами, которые также используют человеческие эмоции для привлечения внимания.
Грант советует ограничить время, проведенное в Интернете, и заменить бездумное прокручивание на более осмысленные занятия. Одним из полезных шагов является разделение времени в сети на 80% "полезного" контента и 20% для развлечений. Также рекомендуется устанавливать ограничения на время использования устройств и создавать зоны без технологий в доме.
Эксперт советует задавать себе вопросы после каждого сеанса прокрутки, чтобы оценить эффективность потраченного времени. Например: "Можете ли вы сказать, сколько времени вы провели онлайн? Вы потратили больше времени, чем планировали? Стало ли вам лучше от этого?"
Эти советы могут помочь сохранить ментальное здоровье и улучшить общее состояние психики, а также помочь людям преодолеть зависимость от бесконечного онлайн-контента
Напомним, что Нью-Йорк подал в суд на Meta, Google, Snap и TikTok. Город требует, чтобы компании оплатили услуги по охране психического здоровья молодежи и заставить политиков принять соответствующие законы.