Термин "гниение мозга": как быстрый просмотр соцсетей ухудшает психическое здоровье

Издательство Оксфордского университета выбрало "гниение мозга" словом года 2024

Термин "гниение мозга" (brain rot) - это понятие описывает предсказуемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно вследствие чрезмерного потребления материалов, в том числе онлайн-контента, который считается поверхностным или тривиальным. При этом этот термин может использоваться для обозначения явления, которое приводит к такому ухудшению.

Эксперты считают, что длительная прокрутка контента в социальных сетях и на других онлайн-платформах может привести к "гниению мозга" и ухудшению когнитивных функций.

Последствия для психики

Поведенческий нейробиолог, доктор Кира Бобинет, автор книги "Неостановимый мозг", объяснила, что растущее осознание последствий "гниения мозга" становится все более распространенным. По ее словам, многие люди испытывают трудности с концентрацией внимания, что сопровождается ощущением "тумана в мозгу". Они не могут сосредоточиться на сложной работе или задачах, требующих глубокой концентрации.

Доктор Бобинет отметила, что одним из важных аспектов этого явления является "эпидемия одиночества", так как из-за трудностей с концентрацией внимания человек теряет способность строить и поддерживать глубокие социальные связи.

Прокрутка и связь с мозгом

Согласно исследованиям, часть мозга, известная как габенула, играет важную роль в развитии привычки прокручивать бесконечные потоки информации. Габенула, отвечающая за мотивацию и принятие решений, может также "убивать" мотивацию к действиям, когда она активируется во время бездумной прокрутки социальных сетей. Это позволяет человеку избегать важных задач и переключаться на менее требовательный контент.

Такое "поведенческое избегание" может перерасти в зависимость от социальных медиа, так как мозг требует постоянного потока новой информации для стимуляции. Это также ведет к опасности потери мотивации, что влияет на общий психоэмоциональный состояние человека.

Как избежать "гниения мозга"

Доктор Бобинет отмечает, что нет универсального рецепта для предотвращения гниения мозга. Важно находить индивидуальный подход, который включает настройку и коррекцию повседневных привычек, в зависимости от потребностей каждого человека. Люди обладают большой стойкостью, поэтому изучение и осознание воздействия онлайн-контента может помочь сохранить здоровье мозга и улучшить качество жизни.

Также доктор Дон Грант, национальный консультант по безопасному использованию устройств в Newport Healthcare, призвал производителей устройств и контента быть более ответственными при создании алгоритмов, поддерживающих чрезмерное использование технологий. Он сравнил их с игровыми автоматами, которые также используют человеческие эмоции для привлечения внимания.

Стратегии для улучшения цифровой гигиены

Грант советует ограничить время, проведенное в Интернете, и заменить бездумное прокручивание на более осмысленные занятия. Одним из полезных шагов является разделение времени в сети на 80% "полезного" контента и 20% для развлечений. Также рекомендуется устанавливать ограничения на время использования устройств и создавать зоны без технологий в доме.

Эксперт советует задавать себе вопросы после каждого сеанса прокрутки, чтобы оценить эффективность потраченного времени. Например: "Можете ли вы сказать, сколько времени вы провели онлайн? Вы потратили больше времени, чем планировали? Стало ли вам лучше от этого?"

Эти советы могут помочь сохранить ментальное здоровье и улучшить общее состояние психики, а также помочь людям преодолеть зависимость от бесконечного онлайн-контента