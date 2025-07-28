Территорию Белого дома прочесывали саперы

Сотрудники полиции оцепили территорию, движение пешеходов и транспортных средств было ограничено.

В Секретной службе США подтвердили информацию о том, что "подозрительный пакет" находился за пределами периметра безопасности около здания Казначейства США.

После исследования территория была очищена, а дороги вновь открыты. В полиции Вашингтона пока что не прокомментировали инцидент. Неизвестно, представлял ли пакет угрозу.

"Примерно в 14:30, 27 июля, сотрудники Военного подразделения Секретной службы США задержали человека, который перелез через ограждение на юго-восточной стороне здания Казначейства США", - сообщил представитель Секретной службы США.

Уточняется, что во время инцидента подозреваемый уронил сумку на тротуар рядом с ограждением. В целях предосторожности на место происшествия были вызваны саперы, которые впоследствии обезвредили предмет.

Пострадавший нарушитель был доставлен в местную больницу для медицинского обследования. Как отметили в Секретной службе, мужчине будут предъявлены обвинения, в том числе, в незаконном проникновении.